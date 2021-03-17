Джерело - SNOWQUEENLA.
Українець Василь Ломаченко знає чому Теофімо Лопес не дасть йому реванш.
Про це заявив український боксер.
"Лопес розуміють, що якщо вони відбоксували зі мною і у них були серйозні проблеми в другій половині поєдинку, і вони зрозуміли, через що в першій половині я нічого не робив. Вони розуміють, що якщо вони дадуть реванш, то я вийду боксувати з двома руками і повністю здоровий.
А це означає, що картинка буде абсолютно інша. І дуже швидко можна втратити все те, що вони завоювали випадковим чином. Тому реванш вони мені не дадуть, це моя думка", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів, ставши, таким чином, абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.
Раніше Лопес-старший пояснив, чому Теофімо не зміг нокаутувати Ломаченка.