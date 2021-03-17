Українець Василь Ломаченко знає чому Теофімо Лопес не дасть йому реванш.

Про це заявив український боксер.

"Лопес розуміють, що якщо вони відбоксували зі мною і у них були серйозні проблеми в другій половині поєдинку, і вони зрозуміли, через що в першій половині я нічого не робив. Вони розуміють, що якщо вони дадуть реванш, то я вийду боксувати з двома руками і повністю здоровий.

А це означає, що картинка буде абсолютно інша. І дуже швидко можна втратити все те, що вони завоювали випадковим чином. Тому реванш вони мені не дадуть, це моя думка", - сказав Ломаченко.