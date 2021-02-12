 Усик і Джойс не змогли домовитись про бій: ексклюзивні подробиці довгоочікуваного поєдинку | Бокс | Champion.com.ua
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Усик і Джойс не змогли домовитись про бій: ексклюзивні подробиці довгоочікуваного поєдинку

Сьогодні 13:20 462 0
Усик і Джойс не змогли домовитись про бій: ексклюзивні подробиці довгоочікуваного поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Представники українця Олександра Усика та британця Дж Джойса не змогли домовитись про фінансові умови бою.

Про це Чемпіону повідомив менеджер К2 Promotion Олександр Красюк.

"Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів, - лаконічно зазначив Олександра Красюк. - У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги."

У кінці січня Всесвітня боксерська організація (WBO) відправила листи промоутерам Усика і Джойса українцеві Олександр Красюк та британцеві Френку Уоррену, де повідомила, що у сторін є 15 днів домовитися про фінансові умови організації бою за титул тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі. Якщо промоутерські компанії не зможуть цього зробити, будуть оголошені торги. І організатором боксерського шоу стане компанія, яка запропонує більш високу суму призового фонду. Днями закінчується термін, наданий WBO, ми попросили Олександра Красюка прокоментувати хід переговорів.

Поєдинок має відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

Нагадаємо, що WBO вже проінформувала промоутерів Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, що переможець їх бою протягом 180 днів повинен зустрітися з переможцям поєдинку Усик - Джойс. В іншому випадку титул WBO буде оголошений вакантним.

Максим Розенко, Чемпіон

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