Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером

Найближчим суперником Тайсона Ф'юрі може бути не Ентоні Джошуа (30-0- 1, 21 КО), а Деонтей Вайлдер.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"За лаштунками відбувається багато всього, що може зіпсувати бій з Джошуа. Поки ми не вийдемо на ринг, нічого не відомо напевно, а поки ми далеко ... Чи відбудеться бій? Я думаю так. Неминучий він? Ні.

Не викидайте Деонтея Вайлдера з цього рівняння. Може бути, я буду битися з ним зараз, хто знає? Може, зроблю трилогію з Вайлдером перш ніж зустрінеться з Джошуа. За лаштунками відбувається багато всього, і, можливо, наступним буде Вайлдер", - сказав Ф'юрі.