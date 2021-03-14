WBO повинна офіційно оголосити розподіл гонорару в пропорції 80:20 на користь Олександра Усика у бою з Джо Джойсом.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми нічого не можемо організувати з Джойсом, поки WBO не проясниться, як складається ситуація з розподілом гонорару. Неважливо, що я думаю з цього приводу. Є правила і положення Всесвітньої боксерської організації. Вони кажуть, що в бою за звання тимчасового чемпіона гонорари потрібно вираховувати на підставі середнього офіційного заробітку в останніх трьох боях.

Це не моя ідея, згідно з правилами, ми повинні все підрахувати. А якщо підрахувати, то вийде 93 на 7 на користь Усика. У таких випадках правила WBO передбачають мінімум для кожного бійця в розмірі 20 відсотків.

WBO повинна офіційно оголосити розподіл гонорару в пропорції 80:20 на користь Усика, а після офіційного анонсу можна починати переговори. Поки цього не станеться вони не мають ніякого сенсу", - сказав Красюк.