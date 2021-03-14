Красюк: Ми не ведемо ніяких переговорів по бою Усик - Джойс

Українському боксеру Олександру Усику потрібен пояс чемпіона світу.

Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.

"Я говорив з Джорджем Ворреном. Він дзвонив мені у січні. Ми обмінялися кількома повідомленнями і дзвінками, а потім все це припинилося. Кілька днів тому менеджер Джойса заявив, що він веде переговори з Егісом Клімасом, але це неправда. На даному етапі ми не ведемо ніяких переговорів", - заявив промоутер.