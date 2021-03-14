Красюк: Ми не ведемо ніяких переговорів по бою Усик - Джойс

Джерело - fightnews.info.
Українському боксеру Олександру Усику потрібен пояс чемпіона світу.
Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.
"Я говорив з Джорджем Ворреном. Він дзвонив мені у січні. Ми обмінялися кількома повідомленнями і дзвінками, а потім все це припинилося. Кілька днів тому менеджер Джойса заявив, що він веде переговори з Егісом Клімасом, але це неправда. На даному етапі ми не ведемо ніяких переговорів", - заявив промоутер.
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"Якщо бій Джошуа - Ф'юрі не анонсують або перенесуть, то навіщо мені говорити про поєдинок з Джойсом? Тоді наступним суперником Усика стане не він, а Ей Джей. Олександру потрібен пояс", - сказав Красюк
Нагадаємо, Усик запрошує Джойса на НСК Олімпійський.