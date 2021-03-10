Усик вимагає бій з Джошуа

Український боксер Олександр Усик хоче, щоб WBO санкціонувала бій проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо бій Джошуа - Ф'юрі не відбудуться в цьому році або буде перенесений на кінець року, то нехай Ентоні б'ється з Усиком. Або ж віддасть титул.

WBO повинна зібратися з силами і прийняти сміливе рішення - санкціонувати бій Джошуа - Усик. І це буде повністю справедливо.

Інакше бокс і надалі втрачатиме популярність через нечесні рішення", - вважає Красюк.