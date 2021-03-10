 Усик вимагає бій з Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Усик вимагає бій з Джошуа

Сьогодні 20:49 1003 0
Олександр Красюк прокоментував наступний бій Олександра Усика
Усик вимагає бій з Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - sport.uа.

Український боксер Олександр Усик хоче, щоб WBO санкціонувала бій проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер українця  Олександр Красюк.

"Якщо бій Джошуа - Ф'юрі не відбудуться в цьому році або буде перенесений на кінець року, то нехай Ентоні б'ється з Усиком. Або ж віддасть титул.

WBO повинна зібратися з силами і прийняти сміливе рішення - санкціонувати бій Джошуа - Усик. І це буде повністю справедливо.

Інакше бокс і надалі втрачатиме популярність через нечесні рішення", - вважає Красюк.

Очікується, що суперником Усика в поєдинку за тимчасовий титул WBO стане Джо Джойс, але домовитися сторони не можуть.

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