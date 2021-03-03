Теофімо Лопес прокоментував співпрацю з Top Rank

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес планує остаточно покинути Top Rank та стати вільним агентом перед або після його поєдинку проти Джорджа Камбососа.

Про це розповів сам боксер.

"ESPN знають мене, і що для мене значать відносини з ними та платформою. Звичайно, вони засмучені. Вони незадоволені Тоддом Дю Бефом (президент Top Rank) і самим промоушном. Дивлюся на це так, що знаю, чого я вартий. До того часу, коли Top Rank відносилися до нас із повагою, вони робили усе правильно, як і повинні у цьому бізнесі. Якби так і продовжувалося, ми б не потрапили у ситуацію, в якій знаходимося зараз. Чесно кажучи, у бога кращі плани щодо мене, і вони пов'язані із Triller. Бачу це наступним чином: перед цим або наступним поєдинком я буду вільним агентом. Є так багато доказів того, що я можу відмовитися від контракту із Top Rank, і вони дали мені золотий квиток", - відзначив Лопес.

Нагадаємо, раніше промоутерські торги по бою Камбососа і Лопеса виграла нова компанія на боксерському ринку - Triller Fight Club.