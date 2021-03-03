Хейні готовий битися з Ломаченком у квітні або травні

Девін Хейні прокоментував бій проти Василя Ломаченка

Український ексчемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) звернувся до чемпіона WBC Девіна Хейні (25-0, 15 КО) щодо організації їх спільного бою.

Про це розповів сам боксер Тwitter

"Що тобі дасть, якщо я скажу, чиє це було рішення (мова про франчайзинговий чемпіонство українця - прим.)? Ти організуєш наш бій?", - написав Ломаченко.

Хейні відповів:

"Я вільний у квітні або на початку травня", - розповів Хейні.