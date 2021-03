Хейні готовий битися з Ломаченком у квітні або травні

Український ексчемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) звернувся до чемпіона WBC Девіна Хейні (25-0, 15 КО) щодо організації їх спільного бою.

Про це розповів сам боксер Тwitter

Хейні відповів:

I’m free end of April or early May 😤 https://t.co/Wm1n3navjB