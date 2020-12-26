Український боксер зробив емоційну заяву

Криворізький суперсередньоваговик Євген Хитров переконаний, що в Україні, на відміну від США, йому нібито зійшло б з рук тяжкий злочин стосовно тих недоброзичливців.

Про це заявив сам боксер.

"Я зрозумів, що наші пі**ри, які біля керма, будуть зливати мене всюди. Керівництво мене на ** й захищала. Тому на ** й я буду з ними тусуватися, якщо я приїхав, а вони мене і там продали, і там продали. Я підшукав собі інші варіанти. Ну, а як? Я ж не тупий пацан. Я що, все життя витрачу на те, щоб хтось на мене заробляв? На ** й воно мені треба? Ось я і приїхав сюди [США]. Я вдячний їм тільки за те, що я в Америці. Якби моя воля, і ми були б в Україні, я б бл**ь їх стратив вже давним-давно. Тут (в США, - ред.) Просто зовсім інше життя, інші закони, я не можу собі дозволити, тому що я ще молодий хлопець і у мене все життя попереду. А там (в Україні, - ред.) Їм був би вже пі**ец, і мене б ніхто б не знайшов ніколи", - зазначив Хитров.

Нагадаємо, Хитров розкритикував Ломаченка за тактику в бою з Лопесом.