Енді Руїс повертається на ринг

Два американці мексиканського походження Енді Руїс і Кріс Арреола проведуть свій очний поєдинок в рамках суперважкої ваги 24 квітня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Місце проведення поки залишається невідомим.

31-річний Руїс не виходив на ринг з грудня 2019 року, коли рішенням суддів програв Ентоні Джошуа і втратив свої титули WBO, IBF, IBO і WBA Super.

39-річний Кріс Арреола в останній раз бився ще пізніше, ніж Руїс. У серпні 2019 року його поступився поляку Адаму Ковнацкі суддівським рішенням.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.