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Усик – перший в рейтингу WBA

Сьогодні 15:14 620 0
Став відомий оновлений рейтинг WBA
Усик – перший в рейтингу WBA
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

WBA оновила рейтинг в суперважкій вазі, в якому український представник дивізіону Олександр Усик (18-0, 13 КО) піднявся з другого на перше місце.

Про це повідомляє WBA.

Чинним чемпіоном в цій вазі є Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

ТОП-10 рейтингу WBA:

1. Олександр Усик
2. Деонтей Вайлдер
3. Богдан Діну
4. Луїс Ортіс
5. Енді Руїс
6. Адам Ковнацкі
7. Чарльз Мартін
8. Агіт Кабайел
9. Кріс Арреола
10. Майкл Хантер

Раніше повідомлялося, що Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика.

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