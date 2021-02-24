Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії

Джерело - Чемпіон.

Лідер аматорської української збірної з боксу Олександр Хижняк здобув яскраву перемогу на старті турніру Странджа, який почався у Болгарії.

Виступаючи в категорії до 75 кг Хижняк у своєму першому поєдинку на турнірі достроково виграв у бразильського боксера Роберто Ісаіаса. Той протримався на рингу під ударами Хижняка менше хвилини і після нокдауну відмовився продовжувати поєдинок.

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