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Кат Ломаченка робить революцію в боксі

Сьогодні 12:40 215 0
Теофімо Лопес створює новий прецедент в 150-річній історії професійного боксу
Кат Ломаченка робить революцію в боксі
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Декілька годин тому в США відбулись торги щодо поєдинку Теофімо Лопеса та Джорджа Комбососа, який є обов’язковим захистом титулу чемпіона світу за версією IBF. В аукціоні брали участь такі гіганти світового боксерського промоушена, як Top Rank (Боб Арум), який запропонував суму 2 315 000$, Matchroom boxing (Едді Гірн), який заявив 3 506 000$ та нова компанія Triller (Ryan Kavanaugh), яка і виграла торги із сумою 6 018 000$. Теофімо Лопес отримає за цей бій 65% від усієї суми, тобто 3 911 700$ (Топ Ранк - 20% відповідно - 782 340$).  Комбосос (який не є відомим та "розкрученим" боксером) - 2 106 300$ мінус відсоток, який отримає його промоутер Лу Ді Белла. І це у час пандемії!

На думку відомого українського юриста та боксерського менеджера Миколи Ковальчука, Теофімо Лопес прямо зараз  стає новим MoneyMakerом на кшталт Флойда Мейвезера, Менні Пакьяо, Канело Сауля Альвареса, Ентоні Джошуа та Тайсона Ф‘юрі!

Після аукціону я мав розмову з Теофімо Лопесом-старшим, - зізнався нам Микола. - Враховуючи, що промоутер Боб Арум запропонував Теофімо незначний гонорар за бій з Джорджем Комбососом, команда Лопеса скористалася своїм правом і виставила цей бій на аукціон. Закони США і боксерські правила IBF дозволяли це зробити, враховуючи, що це обов’язковий захист титулу. Це революційна справа для професійного боксу. Також цей кейс від Теофімо - цікавий прецедент, який показує, що боксер може працювати і добре заробляти фактично без промоутерської компанії. Як вільний агент. Для цього достатньо мати партнера у вигляді стрімінгової платформи на зразок DAZN, яка зацікавлена інвестувати в цього боксера. Також ходять чутки, що Боб Арум готовий поступитися правом на співпрацю з Лопесом компанії Triller або Лопесу особисто. Наразі Теофімо уже фінансово спроможній викупити це право самотужки та стати вільним агентом без будь-яких зобов’язань та створити власну промоутерську компанію  як це зробили Флойд Мейуезер, Майкі Ґарсія та Сауль Канело Альварес 

Компанія Triller, власником якої є Раян Каванаф, є новим потужним гравцем у великому боксі. Компанія вже успішно організувала всім відомий поєдинок Майка Тайсона з Роєм Джонсом, та готує новий поєдинок Залізного Майка з Евандером Холіфілдом. Також компанія є власником вже відомого програмного продукту (застосунку на кшталт DAZN) Triller, та є власником Шоу Майка Тайсона.

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