Берінчик планує провести бій проти Лопеса

Українець розраховує стати офіційним претендентом, щоб провести бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Відомий український боксер Денис Берінчик, який виступає в легкій вазі, поділився планами на 2021 рік і хоче провести бій з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам боксер.

"Плани на 2021 рік? Ці питання потрібно задати моєму промоутеру. Незрозуміло, чи буде реванш у Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом. Там ще є Джордж Камбосос з Австралії, він - офіційний претендент на титул IBF. Я в черзі, як і всі світові боксери. Думаю, що бій з Теофімо Лопесом відбудеться в 2022 році. Оскільки він є абсолютним чемпіоном світу, у нього є час відстоювати пояса з ким він хоче і як. А я поки неофіційний претендент. Ще не призначений бій, щоб я став офіційним. Я поки 3-й номер у рейтингу WBO і думаю, що у 2022 році відбудеться бій з Лопесом", - сказав Берінчик.

Нагадаємо, свій наступний бій Денис Берінчик проведе 21 березня. Його суперником буде чилійський боксер Хосе Санчес.

Раніше Берінчик поділився очікуваннями від поєдинку проти Санчеса.