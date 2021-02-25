Красюк: Незрозуміло з ким Усик проведе наступний бій

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) наразі ще не узгодив бій з британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Про це розповів генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк.

"За контрактом з Усиком у нас залишився ще 1 поєдинок. Після нього Саша вибрав шлях вільного агента. Він хоче провести переговори з усіма зацікавленими сторонами і вибрати для себе найбільш вигідний варіант. Поки незрозуміло, як, коли і з ким Усик проведе наступний бій.

З WBO у нас сталася якась колізія. Вони оголосили поєдинок Усик - Джойс і закликала сторони провести переговори без двох дуже важливих моментів.

Актуально: Тільки Господь дає перемогу. Усик тренується під Олімпіаду-80

Перший - без отримання готових контрактів за основний пояс (між Джошуа і Ф'юрі - прим.). Без основного поєдинку немає підстави для оголошення тимчасового чемпіона.

І другий момент - не було точної пропорції розподілу гонорарів у разі промоутерських торгів.

У таких випадках, відсоток вираховується за кількістю офіційно отриманих сум за останні три поєдинки і в цьому параметрі Усик міцно переважає.

Розподіл 93 на 7, а мінімальний розподіл має бути 80 на 20. Зараз ми знаходимося в очікуванні того, що ж вирішить сторона Джойса", - сказав Красюк.