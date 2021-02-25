 Паркер: Вайт має остерігатися одного удару Повєткіна | Бокс | Champion.com.ua
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Паркер: Вайт має остерігатися одного удару Повєткіна

Сьогодні 13:39 313 0
Боксер не зміг назвати фаворита реваншу
Паркер: Вайт має остерігатися одного удару Повєткіна
#Паркер, #Вайт, #Повєткін

Джерело - Pro Boxing Fans.

Ділліан Вайт у бою-реваншу буде контролювати росіянина Олександра Повєткіна.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер.

"Нокаутуючий удар Повєткіна здивував мене. Річ у тому, що Вайт домінував в тому бою, він дуже добре бився до того моменту, поки не пропустив один удар. Це показує, що один удар може все змінити.

Всі в очікуванні реваншу і хочуть побачити, як він складеться. Я не знаю, як закінчиться цей бій. Думаю, що Вайт вийде і покаже свій виступ. Ймовірно, він буде контролювати Повєткіна, але йому потрібно остерігатися одного удару.

Повєткін дуже досвідчений боксер. Ми могли побачити його досвід. Він двічі опинявся в нокдауні, але продовжував повертатися в бій, а потім викинув цей удар", - розповів Паркер.

Нагадаємо, реванш Повєткіна та Вайта відбудеться 27 березня в Гібралтарі.

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