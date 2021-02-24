Джошуа різко звернувся до Ф’юрі

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, і IBF Ентоні Джошуа чекає, коли буде узгоджений поєдинок проти володаря титул WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.