Джошуа різко звернувся до Ф’юрі

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, і IBF Ентоні Джошуа чекає, коли буде узгоджений поєдинок проти володаря титул WBC Тайсона Ф'юрі.
Про це розповів сам боксер.
"Працюємо над датою бою в червні. Я готовий до бою. Він може відбутися в Англії, в Азії, на моєму задньому дворі - в будь-якому місці. Я готовий і хочу цього поєдинку.
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Ф'юрі, якщо ти налаштований серйозно, то давай битися. Я тут бос, я хочу твій пояс, мені він потрібен. Повинен зібрати всі титули", - сказав Джошуа.