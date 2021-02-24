Руїс: Думаю, що Ф'юрі переможе Джошуа

Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) програє бій з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс.

"Думаю, це буде цікавий бій. Я боксував проти Ентоні Джошуа, але не з Тайсоном Ф'юрі. У Ф'юрі незвичайний стиль, він - високий, не знаю... Припускаю, що Ф'юрі виграє цей поєдинок.

Мене не вразило останній виступ Джошуа (перемога над кульовим нокаутом - ред.). Але він зробив свою роботу і рухається далі. Можливо, Ф'юрі дістане його. Ентоні ще не бився з кимось, хто так рухається і боксує", - сказав Руїс.