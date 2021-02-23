 Берінчик: Виб'ю Санчесу весь мозок | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик: Виб'ю Санчесу весь мозок

Сьогодні 21:14 412 0
Денис Берінчик прокоментував бій проти Хосе Санчеса
Берінчик: Виб'ю Санчесу весь мозок
#Берінчик

Джерело - suspilne.media.

Український боксер Денис Берінчик назвав свої очікування від поєдинку проти Хосе Санчеса з Чилі.

Про це розповів сам боксер.

"Я не обираю собі суперників на поєдинок. Він - 15-й у рейтингу WBO, але в нього не сильні позиції у світі. WBO затвердило його на захист мого поясу WBO International, у нього WBO Latino. Мені треба захищати пояс перед цією людиною. У нього було 19 поєдинків і колись давно він програв.

Чи переглядав я його бої? У мене є тренерський штаб, він мені дає завдання, розклади на поєдинок, техніко-тактичні дії, манеру ведення бою. Це вже залежатиме від бою. Хлопець віковий, йому уже 36 років, хоча я також не молодий. Буде бій, видовище. Намагатимуся його нокаутувати до 10 раунду. Пояс свій нікому не віддам.

Зараз тренуюся у Кривому Рогу, відновлююсь на масажі і ще попереду місяць на підготовку. Будемо готуватися, щоб виходити на бій у 100% готовності, щоб вибити весь мозок йому. Щоб він поїхав у своє Чилі і привіз кілька гематом, синяків, і відбиту голову", - розповів Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик вийде в ринг 21 березня проти чемпіона WBO Latino.

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