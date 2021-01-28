Паркер і Чісора зацікавлені в проведенні бою

У 2019 м їх бій не відбувся через хворобу новозеландця

Джерело - Boxing Scene.

Суперважковаговики Джозеф Паркер і Дерек Чісора зацікавлені в тому, щоб все-таки провести бій між собою.

Про це заявив менеджер Паркера Девід Хіггінс.

"Це бій, до якого є інтерес. Ми його схвалюємо, з боку Паркера є інтерес. У минулому було багато розмов. У якийсь момент був підписаний контракт про організацію бою. Думаю, цей бій має сенс. Вони захотіли б провести його в Великобританії. Я б викликав Чісору і Девіда Хея прилетіти до Нової Зеландії для його проведення. Я не приховував, що хочу битися з Паркером. Я підписався на бій і вилетів на тренувальний табір в Лос-Анджелес тільки для того, щоб він заявив, що укус павука - причина, по якій він не зможе зі мною битися", - заявив Хіггінс.

Паркер (27-2, 21 KO) поб'ється з непереможеним Фа 27 лютого в новозеландському Окленді. В останньому бою Джозеф нокаутував американця Шонделла Вінтерса в лютому 2020-го року.

Чісора (32-10, 23 KO) в жовтні минулого року бився з Олександром Усиком, якому програв за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом.