Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0-0, 12 KO) анонсував наступний бій.
Про це розповів сам боксер.
Лопес розмістив фото з поясами, повідомивши, що всі вони будуть на кону поєдинку, який відбудеться в травні або червні. За словами Лопеса, дата бою буде відома незабаром.
"Все буде поставлено на кін в травні або червні. Скоро стане відома дата бою!", - розповів Лопес в Instagram.
Раніше, IBF призначила дату торгів щодо бою Лопес - Камбосос.
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