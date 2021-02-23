Теофімо Лопес прокоментував повернення на ринг

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0-0, 12 KO) анонсував наступний бій.

Про це розповів сам боксер.

Лопес розмістив фото з поясами, повідомивши, що всі вони будуть на кону поєдинку, який відбудеться в травні або червні. За словами Лопеса, дата бою буде відома незабаром.

"Все буде поставлено на кін в травні або червні. Скоро стане відома дата бою!", - розповів Лопес в Instagram.

Раніше, IBF призначила дату торгів щодо бою Лопес - Камбосос.