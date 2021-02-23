Чемберс: Кличко в рингу діяв дуже брудно

Колишній претендент на титул в суперважкій вазі Едді Чемберс має позитивні спогади про спаринги з ексчемпіоном світу Володимиром Кличком (64-5, 54 КО).

Про це заявив сам Чемберс.

"У нашому бою мене трохи здивувала швидкість Володимира Кличка. Пам'ятаю я спарингував з ним в 2006 році. Кличко бився з Келвіном Броком і запросив мене в свій табір. Так що у мене була можливість попрацювати з ним раніше.

Тоді це були найважчі спаринги в моєму житті. Кличко діяв дуже брудно. Але я ні в якому разі не кажу про це нешанобливо. Так і має бути. Річ у тому, що люди не цінують цю стратегію так. Це важлива стратегія для будь-якого топового бійця. У кожного з них є невеликі виверти, якими вони користуються. Можливо, це неправильно, але вони знають, як вийти сухими з води. В цьому і є суть гри.

Перед Кличко я бився з Димитренком. Я думав, що в Олександра дуже висока швидкість рук і футворк, але він навіть поруч не був з Кличком. Я дивився на технічні навички Димитренка і давав йому невелику перевагу над Володимиром в цьому аспекті. Але коли я вийшов з Володимиром в ринг, він показав набагато більше, ніж просто плавність при нанесенні ударів", - сказав Чемберс.