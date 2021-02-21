Бій Повєткін - Вайт пенесено

Джерело - Sky Sports.
Поєдинок між британцем Ділліаном Вайтом (27-2, 18 КО) та росіянином Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) відбудеться 27 березня в Гібралтарі.
Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
"Бій відбудеться 27 березня в Гібралтарі. У нинішніх умовах нам завжди доводиться швидко реагувати і приймати рішення.
Ми зробили все, щоб поєдинок пройшов 6 березня, але з новими обмеженнями на в'їзд (до Великої Британії) це було неможливо.
Тепер у нас є нестандартне, привабливе і унікальне місце для одного з головних поєдинків року в суперважкій вазі", - сказав Гірн.
Раніше промоутер Повєткіна не виключив перенесення реваншу з Вайтом.