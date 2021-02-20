Реванш Повєткін - Вайт можуть знову перенести

Реванш між тимчасовим чемпіоном WBC в суперважкій вазі Олександром Повєткіним і Ділліаном Вайтом можуть перенести.

Про це заявив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Є ймовірність, що бій перенесуть. Не думаю, що це станеться, але статися може все, що завгодно. Головне, щоб Ділліан Вайт залишив Португалію. Чому? Це країна знаходиться в червоній зоні. Проблема в тому, що британська влада не дозволяє Вайту пройти самоізоляцію. Він повинен самоізолюватись в державному готелі. Для Ділліана це не представляється можливим.

Але ми працюємо над вирішенням проблеми. Не виключено, що бій буде перенесений на три тижні - на 27 березня. Але можу запевнити, що ми зробимо все, щоб поєдинок відбувся 6 березня", - розповів Гірн.