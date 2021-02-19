Бетербієв відмовився від бою з Канело

Альварес був готовий до об'єднувального поєдинку в напівважкій вазі

Мексиканський боксер Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) пропонував бій росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО), який володіє поясами IBF і WBC в напівважкій вазі, але той відмовився.

Про це заявив інсайдер видання Yahoo Sports Кевін Айоле.

"Сьогодні розмовляв з Канело. Він розповів, що коли вони шукали можливість підкорити напівважкий дивізіон, зупинивши кінець кінцем свій вибір на сутичці з Сергієм Ковальовим, то його команда зверталася з приводу поєдинку до команди Бетербієва. Але у того були якісь інші плани", - зазначив Айоле.

Нагадаємо, бій Альвареса проти Сергія Ковальова (34-4-1, 29 КО) відбувся в листопаді 2019 року.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.