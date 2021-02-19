Менеджер Джойса спростував офіційне затвердження бою з Усиком

Джерело - isport.uа.
WBO поки офіційно не затвердила поєдинок британського боксера Джо Джойса з українцем Олександром Усиком за тимчасовий титул в суперважкій вазі.
Про це розповів менеджер британця Сем Джонс.
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"WBO анонсувала бій Джойс - Усик за тимчасовий титул? Ви читаєте твіти Майкла Бенсона?
Зараз Джо працює над цим поєдинком, але нічого ще не затверджено. Втім, Джо вже почав тренувальний табір перед Усиком. Зараз у нас немає запасного плану. Ми зосереджені виключно на Усик", - сказав Сем Джонс.