Менеджер Джойса спростував офіційне затвердження бою з Усиком

WBO поки офіційно не затвердила поєдинок британського боксера Джо Джойса з українцем Олександром Усиком за тимчасовий титул в суперважкій вазі.

Про це розповів менеджер британця Сем Джонс.

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Зараз Джо працює над цим поєдинком, але нічого ще не затверджено. Втім, Джо вже почав тренувальний табір перед Усиком. Зараз у нас немає запасного плану. Ми зосереджені виключно на Усик", - сказав Сем Джонс.