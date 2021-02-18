WBO назвала наступного суперника Усика

Олександр Усик буде битися за титул "тимчасового" чемпіона світу WBO

Всесвітня боксерська організація офіційно оголосила про бій за "тимчасовий" чемпіонський титул між українцем Олександром Усиком та британцем Джо Джойсом

Про це повідомляє vRINGe.com.

За рішенням організації Усик та Джойс змагатимуться за титул "тимчасового" чемпіона світу WBO. Це дасть змогу британським важковаговикам Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа позмагатися за звання абсолютного чемпіона світу.

Водночас переможець супербою між британцями зобов'язався одразу після поєдинку залишити титул WBO вакантним. Таким чином, сильніший у протистоянні Усика та Джойса стане влітку повноцінним чемпіоном світу.

Раніше, Усик і Джойс не змогли домовитись про бій.