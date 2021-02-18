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WBO назвала наступного суперника Усика

Сьогодні 11:31 13536 4
Олександр Усик буде битися за титул "тимчасового" чемпіона світу WBO
WBO назвала наступного суперника Усика
#Усик, #Джойс

Джерело - espreso.tv.

Всесвітня боксерська організація офіційно оголосила про бій за "тимчасовий" чемпіонський титул між українцем Олександром Усиком та британцем Джо Джойсом

Про це повідомляє vRINGe.com.

За рішенням організації Усик та Джойс змагатимуться за титул "тимчасового" чемпіона світу WBO. Це дасть змогу британським важковаговикам Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа позмагатися за звання абсолютного чемпіона світу.

Водночас переможець супербою між британцями зобов'язався одразу після поєдинку залишити титул WBO вакантним. Таким чином, сильніший у протистоянні Усика та Джойса стане влітку повноцінним чемпіоном світу.

Раніше, Усик і Джойс не змогли домовитись про бій.

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