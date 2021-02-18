Валуєв відмовився проводити виставкові бої

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв не буде відновлювати кар'єру заради виставкового бою.

Про це заявив сам Валуєв.

"Ми повинні брати до уваги той факт, що суперважкоатлети, які повертаються в ринг після 50, - добре треновані. Вони вже почали старіти, але продовжують виступати. Можна сказати, що це коротка, але з усіх боків цікава і епічність історія. Головне, що це додає боксу різноманітності та інтриги з точки зору вболівальників.

Я ніколи не оголошував про своє повернення в ринг, навіть заради виставкових боїв. Я не розглядаю таку можливість в майбутньому ", - сказав Валуєв.