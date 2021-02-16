Альварес не виключив третій бій з Головкіним

Джерело - TUDN.com.
Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) готовий провести третій бій з Геннадієм Головкіним (41-1-1, 36 КО).
Про це заявив сам боксер.
"Третій бій з Головкіним? Все можливо.
Чи була перемога над Головкіним найбільш важливою в кар'єрі? Ні. Поза сумнівами, найважливішим боєм була сутичка з Мігелем Котто. Коли я його переміг ... Ось цей момент в моїй кар'єрі був визначальним", - сказав Канело.
Альварес 27 лютого в Маямі проведе бій з обов'язковим претендентом WBC Авні Їлдиримом.
Що стосується Головкіна, то казах в кінці грудня 2020 року достроково розібрався з поляком Камілом Шереметом.
Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.