 Альварес не виключив третій бій з Головкіним | Бокс | Champion.com.ua
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Альварес не виключив третій бій з Головкіним

Сьогодні 22:24 58 0
Боксер задумався про ще один бій з казахстанцем
Альварес не виключив третій бій з Головкіним
#Альварес

Джерело - TUDN.com.

Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) готовий провести третій бій з Геннадієм Головкіним (41-1-1, 36 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Третій бій з Головкіним? Все можливо.

Чи була перемога над Головкіним найбільш важливою в кар'єрі? Ні. Поза сумнівами, найважливішим боєм була сутичка з Мігелем Котто. Коли я його переміг ... Ось цей момент в моїй кар'єрі був визначальним", - сказав Канело.

Альварес 27 лютого в Маямі проведе бій з обов'язковим претендентом WBC Авні Їлдиримом.

Що стосується Головкіна, то казах в кінці грудня 2020 року достроково розібрався з поляком Камілом Шереметом.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.

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