Лопес може покинути Top Rank

Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 KО) готовий піти з промоутерської компанії Top Rank, якщо там не бажають платити йому великі гроші.
Про це розповів сам боксер.
"Мені подобається та платформа, на якій я зараз виступаю, ESPN і Top Rank. Але це бізнес. Вся справа в цьому, так що нічого особистого. Якщо ми не зможемо досягти угоди, в такому випадку я візьму весь свій талант і переїду.
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Перед вами найкращий боєць в світі. Я Теофімо, улюблений боєць вашого улюбленого бійця. Це накладає свій відбиток, і кожен повинен це розуміти. Я довів, хто я такий. Я кращий боєць в дивізіоні. Я тут заради слави, і хочу рухатися вперед. Як я вже говорив, якщо ви не бажаєте приймати умови, значить, ми відправимося куди-небудь ще", - розповів Лопес.