Лопес може покинути Top Rank

Теофімо Лопес прокоментував співпрацю з Top Rank

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 KО) готовий піти з промоутерської компанії Top Rank, якщо там не бажають платити йому великі гроші.

Про це розповів сам боксер.