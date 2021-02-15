 Лопес може покинути Top Rank | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес може покинути Top Rank

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Теофімо Лопес прокоментував співпрацю з Top Rank
Лопес може покинути Top Rank
#Лопес

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 KО) готовий піти з промоутерської компанії Top Rank, якщо там не бажають платити йому великі гроші.

Про це розповів сам боксер.

"Мені подобається та платформа, на якій я зараз виступаю, ESPN і Top Rank. Але це бізнес. Вся справа в цьому, так що нічого особистого. Якщо ми не зможемо досягти угоди, в такому випадку я візьму весь свій талант і переїду.

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Перед вами найкращий боєць в світі. Я Теофімо, улюблений боєць вашого улюбленого бійця. Це накладає свій відбиток, і кожен повинен це розуміти. Я довів, хто я такий. Я кращий боєць в дивізіоні. Я тут заради слави, і хочу рухатися вперед. Як я вже говорив, якщо ви не бажаєте приймати умови, значить, ми відправимося куди-небудь ще", - розповів Лопес.

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