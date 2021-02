Руїс може провести поєдинок з Арреолою навесні 2021 року

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) може провести поєдинок проти Кріса Арреоли (38-6-1, 33 KO).

Про це повідомив інсайдер The Athletic Майк Коппінджер.

Бій може відбутися навесні цього року.

Obviously this fight never happened in late 2020, but per sources, the clash between former heavyweight champion Andy Ruiz Jr. and Chris Arreola is still on and now slated for the spring https://t.co/YM2zsEj84Q