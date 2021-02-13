Руїс може провести поєдинок з Арреолою навесні 2021 року

Останній поєдинок Руїс провів у грудні 2019, тоді він в реванші програв Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) може провести поєдинок проти Кріса Арреоли (38-6-1, 33 KO).

Про це повідомив інсайдер The Athletic Майк Коппінджер.

Бій може відбутися навесні цього року.

Obviously this fight never happened in late 2020, but per sources, the clash between former heavyweight champion Andy Ruiz Jr. and Chris Arreola is still on and now slated for the spring https://t.co/YM2zsEj84Q — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2021

Останній поєдинок Руїс провів в грудні 2019, тоді він в реванші програв Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.