Гірн: Вайлдер повністю збожеволів

Відомий британський промоутер Едді Гірн відреагував на слова американського боксера Деонтея Вайлдера про змову проти нього.

Про це розповів сам промоутер.

"Я слухав інтерв'ю Вайлдера. Включив його на дві хвилини і не міг повірити власним вухам. Він говорив дивні речі. Мені дійсно це не сподобалося. Ймовірно, у багатьох людей, які значно молодші за мене, не було можливості подивитися бої Марка Бреланда. Але я можу запевнити - він боєць і хороша людина.

Він все своє життя присвятив цьому виду спорту. Але через заяву Вайлдера багато хто сприйматиме його як хлопця, який нібито підставив Деонтея. Я вважаю, що Вайлдер повністю збожеволів. Він почав говорити про себе в третій особі, називати себе королем. Який він король? Його ж побили", - розповів Гірн.