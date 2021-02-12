Канело запланував на цей рік чотири поєдинки

До вересня мексиканець хоче стати абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО), якщо уникне травм, хоче провести чотири бої в цьому році.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Такої активності від нього не спостерігалося з 2011 року.

Найближчий поєдинок 30-річного боксера відбудеться 27 лютого в Маямі проти Авні Йилдирима (21-2, 12 КО), який є офіційним претендентом на пояс WBC. Це буде перший з двох боїв мексиканця за контрактом на два бої з Matchroom Boxing.

Другий поєдинок за цим контрактом відбудеться 8 травня. Це планується об'єднавчий поєдинок з чемпіоном світу за версією WBO Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

Наступний бій запланований на 18 вересня, коли мексиканський боксер захоче виграти останній відсутній пояс в дивізіоні у чемпіона IBF Калеба Планта.

Четверта поява Альвареса на рингу в цьому році заплановано на грудень. Правда, поки не відомо в якій категорії і з яким суперником це буде бій.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.