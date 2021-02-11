Британський суперваговик Джо Джойс після бою з Олександром Усиком поборотися за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це заявив сам боксер.

"Я вже бився з Усиком у п'ятираундовому бою у Всесвітній серії боксу. Це був відмінний поєдинок. Усик - дуже вправний боксер. Він також завоював чемпіонську медаль на Олімпійських іграх в Лондоні.

Наш бій більш ніж реальний, адже він перший номер рейтингу, а я другий. Ми будемо битися за тимчасовий титул WBO, так як інші пояса застовпили за собою Джошуа і Ф'юрі. Якщо я пройду Усика, то зможу піти за титулом абсолютного чемпіона світу", - сказав Джойс.