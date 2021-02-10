Визначилася дата бою Альварес - Сондерс

Про нову дату розповів Боб Арум

Чемпіон світу в суперсередній вазі за версіями WBC і WBA Сауль Альварес навесні проведе бій проти володаря титулу WBO Біллі Джо Сондерса.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Едді Гірн і DAZN повідомили нас, що 8 травня Канело буде битися з Біллі Джо Сондерсом. Тому ми перенесемо бій Рамірес - Тейлор на 15 або 22 травня", - зазначив Арум.

Відзначимо, що раніше Альварес зустрітися з Авні Йилдириму 27 лютого. Бій відбудеться в Маямі.

Нагадаємо Лопес повідомив, коли планує провести наступний бій.