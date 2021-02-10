IBF призначила торги по бою Лопеса і Камбососа

Організатора поєдинку буде визначено 18 лютого

Міжнародна боксерська федерація (IBF) після того, як сторони не зуміли домовитися, призначила торги по бою Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа на 18 лютого.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Спочатку очікувалося, що обов'язковий захист поясу IBF Лопеса пройде в Австралії з глядачами, але через коронавірусних обмежень для прибулих з США, команда американця вирішила відмовитися від бою там і тепер наполягає на бій в США.

Top Rank хоче провести поєдинок Лопес - Камбосос на Madison Square Garden 12 червня. Для Лопеса це буде перший бій після перемоги над Василем Ломаченко в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Раніше, Лопес назвав умови бою з Хейні.