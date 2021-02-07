Колишній тренер Вайлдера: Кар'єра Деонтея закінчилася

Суперважковаговик Деонтей Вайлдер не може змиритися з поразкою у бою з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив колишній тренер американського боксера Марк Бреланд.

"Кар'єра Вайлдера закінчена. Зі мною покінчено. І з ним покінчено. Ось і все. Так, це правда,

Його єдина перевага - сила, і подивимося, як далеко він зайде. Мені так багато треба сказати.

Якщо ви подивитеся записи, ви ніколи не побачите мене з водою в руці. Крім того, я був поруч, щоб допомогти - якщо ти виграєш, я теж виграю. Деякі люди не можуть змиритися з невдачею. Після невдачі ви не звинувачуйте всіх навколо, просто думайте про себе.

Чи так це було, не знаю. Я дуже в цьому сумніваюся. Під час тейпірування в роздягальні Ф'юрі був присутній не я, а головний тренер Джей Діс", - сказав Бреланд.