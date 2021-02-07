Колишній тренер Вайлдера: Кар'єра Деонтея закінчилася

Джерело - Stamina for Sale.
Суперважковаговик Деонтей Вайлдер не може змиритися з поразкою у бою з Тайсоном Ф'юрі.
Про це заявив колишній тренер американського боксера Марк Бреланд.
"Кар'єра Вайлдера закінчена. Зі мною покінчено. І з ним покінчено. Ось і все. Так, це правда,
Його єдина перевага - сила, і подивимося, як далеко він зайде. Мені так багато треба сказати.
Якщо ви подивитеся записи, ви ніколи не побачите мене з водою в руці. Крім того, я був поруч, щоб допомогти - якщо ти виграєш, я теж виграю. Деякі люди не можуть змиритися з невдачею. Після невдачі ви не звинувачуйте всіх навколо, просто думайте про себе.
Чи так це було, не знаю. Я дуже в цьому сумніваюся. Під час тейпірування в роздягальні Ф'юрі був присутній не я, а головний тренер Джей Діс", - сказав Бреланд.
Раніше, бронзовий бомбардувальник звинуватив Бреланда в змові з Ф'юрі проти нього, нібито він отруїв воду, яку йому подавали в кутку, і передчасно покинув рушник.