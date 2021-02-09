Джерело - Чемпіон.
Український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко (15-0, 13 КО) незабаром повернеться в ринг.
Про це повідомляє сам боксер.
6 березня Сіренко зустрінеться з 34-річним поляком Камілом Соколовським (10-20-2, 4 КО). Поєдинок відбудеться в Києві.
Соколовський в останньому бою, в листопаді поступився іншому українцю Віктору Вихристу. Також за кар'єру він поступався таким відомим суперникам: Ділліан Вайт, Лукас Браун, Девід Прайс, Кеш Алі.
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Нагадаємо, Сіренко в грудні 2020 року у важкому бою переміг Костянтина Довбищенка.