 Сіренко отримав наступного суперника | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open
Сьогодні 06:07 2944
Україна не заповнить квоту на Кубку IBU через брак фінансування
Сьогодні 11:54 222
Марлос та Асеведо прийшли до Шахтаря безкоштовно
Сьогодні 11:24 278
Сіренко отримав наступного суперника
Сьогодні 11:09 370
Каспаров: Росія не стане демократією, поки Крим не повернеться в Україну
Сьогодні 08:40 358
Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП
Сьогодні 08:06 2219
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 07:28 1204
Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу
Вчора 21:52 1244
Визначилась дата бою Усик - Джойс
Вчора 20:17 26455
Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті
Вчора 19:46 4341 3
Блоги
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:44 386
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів Valeriy Ruchka
Вчора 18:49 564
Нічого не виходить. Бойфренд Світоліної розплакався на пресконференції
Нічого не виходить. Бойфренд Світоліної розплакався на пресконференції Valeriy Ruchka
Вчора 17:24 1231
Кулачні бої в УХЛ. У матчі Сокіл - Білий Барс сталася потужна бійка
Кулачні бої в УХЛ. У матчі Сокіл - Білий Барс сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Вчора 15:00 400
Світоліна показала екіпіровку на Australian Open
Світоліна показала екіпіровку на Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 12:57 1072
Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео
Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео Valeriy Ruchka
Вчора 10:56 640
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
Вчора 09:21 5928
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 02:42 5274
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:56 2097
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:10 855
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:10 Футбол УПЛ не планує переносити 14-й тур 251
11:54 Біатлон Україна не заповнить квоту на Кубку IBU через брак фінансування 222
11:40 Баскетбол Тренера Говерли відсторонено від баскетболу 443
11:24 Футбол Марлос та Асеведо прийшли до Шахтаря безкоштовно 278
11:09 Бокс Сіренко отримав наступного суперника 370
10:56 Футбол Два бразильці проходять перегляд у Вересі 361
10:41 Футбол Аталанта - Наполі: Де дивитися матч Кубку Італії 557
10:24 Футбол Легія орендує захисника Динамо 1109
10:10 Футбол Колишній півзахисник Шахтаря перейшов у Колос 1134
09:55 Футбол Лідс - Крістал Пелес 2:0. Огляд матчу 473
09:39 Футбол Динамо відмовило Колосу в підписанні захисника 1330
09:25 Футбол Олександрія - Сабуртало 1:1. Огляд матчу 566
09:10 Футбол Інгулець близький до підписання туніського форварда 661
08:56 Баскетбол Лень допоміг Вашингтону перемогти Чикаго. Результати матчів НБА 713
08:44 Блог Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу 387
08:40 Шахи Каспаров: Росія не стане демократією, поки Крим не повернеться в Україну 358
08:24 Хокей Едмонтон переграв Оттаву, Аризона здолала Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 719
08:06 Футбол Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП 2219
07:28 Бокс Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 1204
06:27 Теніс Визначилася наступна суперниця Світоліної на Australian Open 1466
06:07 Теніс Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open 2944
02:27 Навколо спорту Перестаньте це робити: небезпечні вправи для жінок 382
02:22 Пряма трансляція Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE 3042
8 Лютого 2021
23:56 Футбол Атлетіко втратило перемогу над Сельтою у Ла-Лізі 1766
23:52 Футбол Лідс розібрався з Крістал Пелес в АПЛ 1692

Сіренко отримав наступного суперника

Сьогодні 11:09 370 0
26-річний боксер зустрінеться з черговим джорніменом
Сіренко отримав наступного суперника
#Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко (15-0, 13 КО) незабаром повернеться в ринг.

Про це повідомляє сам боксер.

6 березня Сіренко зустрінеться з 34-річним поляком Камілом Соколовським (10-20-2, 4 КО). Поєдинок відбудеться в Києві.

Соколовський в останньому бою, в листопаді поступився іншому українцю Віктору Вихристу. Також за кар'єру він поступався таким відомим суперникам: Ділліан Вайт, Лукас Браун, Девід Прайс, Кеш Алі.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing)

Нагадаємо, Сіренко в грудні 2020 року у важкому бою переміг Костянтина Довбищенка.

Коментарі ()