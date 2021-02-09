26-річний боксер зустрінеться з черговим джорніменом

Джерело - Чемпіон.

Український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко (15-0, 13 КО) незабаром повернеться в ринг.

Про це повідомляє сам боксер.

6 березня Сіренко зустрінеться з 34-річним поляком Камілом Соколовським (10-20-2, 4 КО). Поєдинок відбудеться в Києві.

Соколовський в останньому бою, в листопаді поступився іншому українцю Віктору Вихристу. Також за кар'єру він поступався таким відомим суперникам: Ділліан Вайт, Лукас Браун, Девід Прайс, Кеш Алі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing)

Нагадаємо, Сіренко в грудні 2020 року у важкому бою переміг Костянтина Довбищенка.