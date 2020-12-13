 Сіренко переміг Довбищенка і завоював титул WBC Asia | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко переміг Довбищенка одноголосним рішенням суддів і завоював титул WBC Asia

Сьогодні 22:52 374 0
Поєдинок проходив у форматі 10 раундів
Сіренко переміг Довбищенка одноголосним рішенням суддів і завоював титул WBC Asia
#Сіренко, #Довбищенко

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (15-0, 13 КО) переміг Костянтина Довбищенка (7-9-1, 4 КО) в рамках вечора боксу промоутерської компанії ULions Boxing Promotions.

Поєдинок проходив у форматі 10 раундів. Сіренко отримав розсічення, але це не завадило йому перемогти суперника і стати володарем титулу WBC Asia.

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Перемога одноголосним рішенням суддів - 97:94, 96:95, 98:93.

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