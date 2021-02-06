Лопес: Ломаченко - дуже крутий боєць

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес оцінив бокс Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боєць.

"Ломаченко - дуже крутий боєць, я це визнаю. Він технік, але я знав, чим він володіє. Ми проаналізували все це. Так роблять справжні чемпіони.

Ми адаптуємося до чого завгодно. Я прийшов до моменту, коли Ломаченко довелося працювати брудно, використовувати свою голову, бити мене по носі і очам", - розповів Лопес.