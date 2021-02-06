 Лопес: Ломаченко - дуже крутий боєць | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні
Вчора 16:40 1171
Дніпро не вийшов на матч УХЛ проти Донбасу
Сьогодні 14:39 553
Дніпро-1 підписав хорватського нападника
Сьогодні 14:29 425
Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 13:53 1150
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 12:26 4344
Букмекери не вірять у Світоліну на Australian Open-2021
Сьогодні 11:22 504
Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 09:47 775
Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі
Сьогодні 08:58 1002
Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні
Сьогодні 08:26 494
Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували
Вчора 20:25 2701
Блоги
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 1935
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 6531
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 4086
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
Вчора 10:37 433
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 1929
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:40 Футбол Зоря здобула вольову перемогу над Динамо Тбілісі в контрольному поєдинку 128
16:35 Блог Super Bowl LV: 40 головних фактів 75
16:27 Футбол Астон Вілла мінімально перемогла Арсенал у 23 турі АПЛ 130
16:13 Футбол Неймар пропустив тренування ПСЖ 187
15:54 Футбол Ноєр встановив унікальне досягнення в Бундеслізі 351
15:40 Бокс Лопес: Ломаченко - дуже крутий боєць 522
15:25 Футбол Інтернасьонал провів зустріч з Шахтарем щодо Тайсона 431
15:14 Футбол Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч з Торіно 430
14:55 Футбол Рамос пропустить два місяці через травму коліна 357
14:44 Футбол Аталанта - Торіно: Де дивитися матч Серії А 3161
14:39 Хокей. УХЛ Дніпро не вийшов на матч УХЛ проти Донбасу 553
14:29 Футбол Дніпро-1 підписав хорватського нападника 425
14:13 Баскетбол Лень оцінив свою гру проти Маямі 550
13:58 Футбол Алавес - Вальядолід 1:0. Огляд матчу 516
13:53 Пряма трансляція Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE 1150
13:48 Теніс Турнір у Мельбурні вирішили не догравати 867
13:30 Футбол Кривцов: Тренерський штаб Шахтаря працює над заміною Коваленка 692
13:18 Футбол Сульшер відреагував на продовження контракту з Погба 780
12:58 Футбол Динамо відправило чотирьох гравців в оренду Чорноморцю 1267
12:49 Блог 21 рік тому Шевченко забив один з найкрасивіших голів в кар'єрі 4341
12:46 Футбол Суарес спростував погані стосунки між Мессі та Грізманном 722
12:31 Футбол Стали відомі терміни відновлення Азара 707
12:26 Футбол Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 4344
12:16 Футбол Вацко вказав на плани Вест Гема щодо Ярмоленка 1587
11:58 Футбол Герта - Баварія 0:1. Огляд матчу 740

Лопес: Ломаченко - дуже крутий боєць

Сьогодні 15:40 522 0
Теофімо Лопес прокоментував бокс Василя Ломаченка
Лопес: Ломаченко - дуже крутий боєць
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sport.ua.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес оцінив бокс Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боєць.

"Ломаченко - дуже крутий боєць, я це визнаю. Він технік, але я знав, чим він володіє. Ми проаналізували все це. Так роблять справжні чемпіони.

Ми адаптуємося до чого завгодно. Я прийшов до моменту, коли Ломаченко довелося працювати брудно, використовувати свою голову, бити мене по носі і очам", - розповів Лопес.

Раніше Лопес повідомив,  коли планує провести наступний бій. 

Коментарі ()