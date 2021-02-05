 Головкін може навесні провести об'єднавчий бій | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні
Вчора 16:40 618
Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували
Вчора 20:25 1323
Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом
Вчора 19:39 1700
Мілан цікавиться гравцем Шахтаря
Вчора 18:40 1504
ЛАСК віддав Чеберка в оренду хорватському клубу
Вчора 16:26 988
Світоліна на тай-брейку поступилась Мертенс в 1/4 турніру у Мельбурні
Вчора 13:22 1360
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Вчора 12:56 2569
Світоліна та Костюк дізналися суперниць на Australian Open
Вчора 10:30 1809
Динамо назвало ціну Де Пени
Вчора 09:29 2991
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
Вчора 08:45 1507
Блоги
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 2561
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 2445
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
Вчора 10:37 391
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 1506
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну!
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну! Андрій Твердохліб
Вчора 07:49 1322 3
Канадська майстерність. Відео неймовірного буліта з УХЛ
Канадська майстерність. Відео неймовірного буліта з УХЛ Valeriy Ruchka
03.02.2021 17:31 1252 1
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
03.02.2021 12:26 656
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту Valeriy Ruchka
03.02.2021 10:43 6278
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса Андрій Твердохліб
03.02.2021 05:56 9815 1
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії Андрій Твердохліб
03.02.2021 05:37 2406
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
5 Лютого 2021
23:58 Бокс Головкін може навесні провести об'єднавчий бій 546
23:52 Футбол Алавес здолав Вальядолід у 22 турі Ла-Ліги 271
23:39 Футбол Фіорентина вдома програла Інтеру у 21 турі Серії А 380
23:26 Теніс Вільямс знялася з Australian Open через травму плеча 465
23:11 Футбол Полісся підписало чотирьох футболістів 392
22:56 Футбол Баварія на виїзді переграла Герту у 20 турі Бундесліги 420
22:39 Бокс Джервонта Девіс травмував руку 632
22:26 Біатлон Став відомий склад збірної України на 3 та 4 етапи Кубка IBU 1702
22:10 Футбол Зідан: Я не збираюся йти 708
21:56 Футбол Колос підписав захисника збірної Білорусі 635
21:39 Бокс Бій Тейлор-Рамірес переноситься 881
21:24 Баскетбол Дніпро переграв Миколаїв, Харківські Соколи програли Тернополю у Суперлізі 664
21:09 Бокс Став відомий можливий наступний суперник Берінчика 1152
20:55 Футбол Один з лідерів Наполі заразився коронавірусом 666
20:40 Футбол Голанд може продовжити кар'єру в Англії 1148
20:25 Бокс Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували 1323
20:11 Футбол Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно 1408
19:56 Баскетбол Хімік здолав Київ-Баскет у Суперлізі 1166
19:39 Бокс Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом 1700
19:24 Футбол Олімпік підписав бразильського вінгера 1387
19:13 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 351
19:11 Теніс Андреєску готова грати на Australian Open 1469
18:56 Бокс Виставковий бій Мейвезера в Токіо відкладений 1657
18:42 Біатлон Поклюка-2021. Чемпіонат світу: де дивитися онлайн гонки 2068
18:40 Футбол Мілан цікавиться гравцем Шахтаря 1504

Головкін може навесні провести об'єднавчий бій

Вчора 23:58 546 0
Казахстанський боксер хоче виступити в Японії
Головкін може навесні провести об'єднавчий бій
#Головкін

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Геннадій Головкін (41-1-1, 36 КО) і регулярний чемпіон WBA японець Рета Мурата (16-2, 13 КО) близькі до об'єднавчого поєдинку.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Переговори про поєдинок вже ведуться і близькі до завершення. Бій відбудеться навесні в Японії.

Останнім часом Головкіна пов'язували з боєм проти мексиканця Хайме Мунгії, але схоже, мексиканець в кінцевому підсумку зустрінеться з Канатом Ісламом.

Нагадаємо, Плант захистив титул та кинув виклик Канело.

Коментарі ()