Головкін може навесні провести об'єднавчий бій

Казахстанський боксер хоче виступити в Японії

Чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Геннадій Головкін (41-1-1, 36 КО) і регулярний чемпіон WBA японець Рета Мурата (16-2, 13 КО) близькі до об'єднавчого поєдинку.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Переговори про поєдинок вже ведуться і близькі до завершення. Бій відбудеться навесні в Японії.

Останнім часом Головкіна пов'язували з боєм проти мексиканця Хайме Мунгії, але схоже, мексиканець в кінцевому підсумку зустрінеться з Канатом Ісламом.

Нагадаємо, Плант захистив титул та кинув виклик Канело.