Головкін може навесні провести об'єднавчий бій

Джерело - iSport.ua.
Чемпіон світу за версією IBF в середній вазі Геннадій Головкін (41-1-1, 36 КО) і регулярний чемпіон WBA японець Рета Мурата (16-2, 13 КО) близькі до об'єднавчого поєдинку.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Переговори про поєдинок вже ведуться і близькі до завершення. Бій відбудеться навесні в Японії.
Останнім часом Головкіна пов'язували з боєм проти мексиканця Хайме Мунгії, але схоже, мексиканець в кінцевому підсумку зустрінеться з Канатом Ісламом.
Нагадаємо, Плант захистив титул та кинув виклик Канело.