Плант захистив титул та кинув виклик Канело

Чемпіон без шансів для суперника розібрався з Труа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією IBF в суперсередній вазі американець Калеб Плант (21-0, 12 KO) переміг співвітчизника Кейлеба Труа (31-5-2, 19 KO).

Бій вийшов одностороннім. Чемпіон був краще в швидкості, завдяки чому проходили більшість його джебом, різні комбінації. У четвертому раунді чемпіон розбив претенденту ніс.

Єдиний позитивний відрізок для Труа, коли у восьмому раунді він добре потрапив праворуч, а потім доніс ще один удар правою рукою, але Плант без праці витримав ці попадання.

Плант в чемпіонських раундах додав в агресії, але нокаутувати суперника не зміг. У підсумку всі судді віддали йому перемогу з рахунком 120: 108.

Після бою Плант кинув виклик Саул Канело Альваресу, заявивши про бажання стати абсолютним чемпіоном світу.

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