Бій Тейлор-Рамірес переноситься

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в першому напівсередньому дивізіоні між британцем Джошем Тейлором (17-0-0, 13 KO) та американцем Хосе Карлосом Рамірес (26-0-0, 17 KO) переноситься.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Sources: ESPN and Top Rank plan to stage the undisputed 140-pound title tilt between Josh Taylor and Jose Ramírez on a different Saturday in May with Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders slated for May 8 on DAZN. Great news for boxing; now both fights will receive proper attention