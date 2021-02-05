Виставковий бій Мейвезера в Токіо відкладений

Джерело - Sport Arena.
Виставковий бій за участю колишнього чемпіона світу в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера, який повинен був відбудуться 28 лютого в Токіо, відкладено.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Так і не оголосили, хто повинен був стати суперником Флойда.
Організатори заходу оголосили про своє рішення відкласти шоу, тому що межі Японії закриті для багатьох людей, що прибувають з інших країн, через пандемію COVID-19.
Раніше був скасований виставковий бій між Мейвезером і Логаном Полом, який планувався на 20 лютого.
Сам Мейвезер заявив, що в цьому році хоче зосередитися на виставкових боях і навіть бажає побитися з відомим репером 50 Cent.
Свій останній бій на професійному рингу Мейвезер провів в серпні 2017 року. Непереможений американець технічним нокаутом в десятому раунді розібрався з Конором Мак-Грегором.