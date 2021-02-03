Редкач назвав причину конфлікту з Ломаченком

Конфлікт між українським боксером Іваном Редкачем та Василем Ломаченком розпочався із непорозуміння у соціальних мережах.

Про це розповів сам боксер.

"Він написав, щоб люди малювали хрести оливковою олією на дверях, я йому сказав: "Вася, ти що покурив?". Це був жарт, а він мене заблокував. Я ж не винен, що у нього з гумором проблеми. Я його бачу раз на два роки, я з ним не особливо дружу, як вони з Усиком, вони куми. Однак, якщо я його зустріну, я йому скажу "привіт". Як-не-як, ми були в одній команді, а те, що я вболівав за Лопеса в їхньому бою, це мій вибір", - сказав Редкач.