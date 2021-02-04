Лопес не битиметься з Камбососом в Австралії

Джерело - isport.ua.
Чемпіон WBA, IBF і WBO в легкій вазі Теофімо Лопес бажає проводити свій наступний поєдинок у квітні-травні в США.
Про це повідомляє ESPN.
Хоча раніше планувалося провести цей бій в Австралії з глядачами, то зараз, за інформацією джерел, Top Rank має намір провести цей бій в США, в тому числі і з-за антікоронавірусних обмежень на в'їзд до Австралії.
Сам Лопес заявив, що в разі, якщо команда Камбососа відмовиться від бою в США, він зустрінеться з чемпіоном WBC в легкій вазі Девіна Хейні.
Раніше повідомлялося, що Лопес не збирається давати реванш Ломаченку.