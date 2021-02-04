Лопес не битиметься з Камбососом в Австралії

Поєдинок буде або в США або не відбудуться взагалі.

Чемпіон WBA, IBF і WBO в легкій вазі Теофімо Лопес бажає проводити свій наступний поєдинок у квітні-травні в США.

Про це повідомляє ESPN.

Хоча раніше планувалося провести цей бій в Австралії з глядачами, то зараз, за ​​інформацією джерел, Top Rank має намір провести цей бій в США, в тому числі і з-за антікоронавірусних обмежень на в'їзд до Австралії.

Сам Лопес заявив, що в разі, якщо команда Камбососа відмовиться від бою в США, він зустрінеться з чемпіоном WBC в легкій вазі Девіна Хейні.

Раніше повідомлялося, що Лопес не збирається давати реванш Ломаченку.