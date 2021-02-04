Редкач: Лопес переїде Ломаченка у реванші

У Василя Ломаченка не має шансів перемогти абсолютного чемпіона у легкій вазі Теофімо Лопеса.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Мені здається, що Лопес переїде Васю, тому що він буде більш впевнений. Ломаченко вже морально зламаний, адже йому зламали мрію. Він же хотів стати абсолютним чемпіоном. Він зміг стати дворазовим олімпійським чемпіоном, він - легенда в аматорському боксі і в професійному, але йому не дали стати абсолютним чемпіоном, так що він вже зламаний.

Якщо реванш відбудеться, то Лопес буде більш яскравим і впевненим. Подивіться всі його інтерв'ю, як він себе веде. Він виглядає, як король на коні. Хоча їм важко буде організувати матч-реванш. І Вася дуже дурний вчинок зробив, прибравши з контракту пункт про реванш", - розповів Редкач.