Вайт: Реванш з Повєткіним - головний бій у моїй кар'єрі

Британський суперважковаговик Ділліан Уайт (26-2, 18 КО) вважає реванш проти Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) найважливішим боєм у кар'єрі.

Про це заявив сам боксер.

"Сто відсотків, це головний бій у моїй кар'єрі та в житті. Все, через що я пройшов у своїй кар'єрі та житті, привело до цього моменту.

Звичайно, в цей момент я повинен вийти та довести людям і собі, що я той, ким себе називаю, і що я роблю те, про що говорю. Це саме те, що я збираюся зробити.

Люди кажуть: Тобі потрібно змінитися і спробувати боксувати. Ні, я покажу вам, що я за людина і що саме робить мене таким", - сказав Вайт.