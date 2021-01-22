Джерело - BadLeftHook.
Ділліан Вайт для допомоги у підготовці до бою з Олександро Повєткіним запросив фахівця Гарольда Найта, який відомий своєю роботою з колишнім чемпіоном світу Ленноксом Льюїсом.
Про це заявив сам тренер
"Я допомогаю Ділліану. У реванш йому доведеться непросто, повірте, Повєткін дуже жорсткий і розумний боксер, який не буде здавати позицій. І тому все буде залежати від того, наскільки сильно Ділліан хоче повернутися і наскільки сильно цього хоче його команда. Подивимося, як ми себе покажемо", - сказав Найт.
Раніше, Повєткін і Вайт можуть провести реванш не у Великій Британії.