Британець готується до другого поєдинку проти росіянина

Джерело - BadLeftHook.

Ділліан Вайт для допомоги у підготовці до бою з Олександро Повєткіним запросив фахівця Гарольда Найта, який відомий своєю роботою з колишнім чемпіоном світу Ленноксом Льюїсом.

Про це заявив сам тренер

"Я допомогаю Ділліану. У реванш йому доведеться непросто, повірте, Повєткін дуже жорсткий і розумний боксер, який не буде здавати позицій. І тому все буде залежати від того, наскільки сильно Ділліан хоче повернутися і наскільки сильно цього хоче його команда. Подивимося, як ми себе покажемо", - сказав Найт.

Раніше, Повєткін і Вайт можуть провести реванш не у Великій Британії.