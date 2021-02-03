Коммі: Я хочу знову стати чемпіоном

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Річард Коммі (29-3-0, 26 KO) хоче повернути втрачений статус.

Про це заявив сам боксер.

"Люди в Гані підтримали мене після бою з Лопесом. Вони сказали мені, що я знову стану чемпіоном. Вони подарували мені любов, і це додало мені сил. Я відчуваю, що за моєю спиною є підтримка.

Звичайно, я націлений на титульний бій в разі успіху. Я хочу знову стати чемпіоном світу, але для початку я повинен перемогти 13-го лютого", - зазначив Коммі.