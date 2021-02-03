Коммі: Я хочу знову стати чемпіоном

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Річард Коммі (29-3-0, 26 KO) хоче повернути втрачений статус.
Про це заявив сам боксер.
"Люди в Гані підтримали мене після бою з Лопесом. Вони сказали мені, що я знову стану чемпіоном. Вони подарували мені любов, і це додало мені сил. Я відчуваю, що за моєю спиною є підтримка.
Звичайно, я націлений на титульний бій в разі успіху. Я хочу знову стати чемпіоном світу, але для початку я повинен перемогти 13-го лютого", - зазначив Коммі.
Ганець у своєму останньому поєдинку нокаутом поступився Теофімо Лопесу, який вже встиг стати абсолютним чемпіоном легкої ваги.
Нагадаємо, 13 лютого Ком проведе бій проти домініканця Джексона Марінеса (19-1-0, 7 KO). Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі.
Раніше, Ломаченко та Лопес отримали пропозицію влаштувати бій-реванш.